Жена Мертенса: «Дрис был факбоем, но я сказала ему: либо мы в отношениях, либо ты больше меня не увидишь»

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Кэтрин Керкхофс вспомнила начало отношений с Дрисом Мертенсом.

«Дрис ухаживал за мной. Он был этаким факбоем.

Но я поставила его перед выбором: либо мы начинаем отношения, либо нет, но тогда ты меня больше никогда не увидишь», – сказала жена нападающего «Галатасарая» и сборной Бельгии в эфире StuBru.

Факбоями на сленге называют мужчин, которые не уважают женщин и не хотят брать на себя обязательства в отношениях, сосредоточены на себе и играют на чужих эмоциях, не допускают отношений, кроме половых.

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