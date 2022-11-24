Глейзеры намерены переманить потенциальных покупателей «Ливерпуля». Они считают «МЮ» более выгодным активом

В намерены переманить потенциальных покупателей .

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, решение Глейзеров выставить клуб на продажу не случайно было объявлено через несколько недель после того, как о готовности продать клуб объявили владельцы «Ливерпуля».

Владельцы «МЮ» полагают, что крупнейшие финансовые компании на рынке направят свой интерес на , а не на , поскольку «Юнайтед» – гораздо более привлекательная инвестиция из-за более широкого глобального охвата.

«Красные дьяволы» заручились поддержкой американского банка Raine Group, который ранее нашел покупателя для «Челси».

Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)