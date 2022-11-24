Глейзеры намерены переманить потенциальных покупателей «Ливерпуля». Они считают «МЮ» более выгодным активом
В «Манчестер Юнайтед» намерены переманить потенциальных покупателей «Ливерпуля».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, решение Глейзеров выставить клуб на продажу не случайно было объявлено через несколько недель после того, как о готовности продать клуб объявили владельцы «Ливерпуля».
Владельцы «МЮ» полагают, что крупнейшие финансовые компании на рынке направят свой интерес на «Олд Траффорд», а не на «Энфилд», поскольку «Юнайтед» – гораздо более привлекательная инвестиция из-за более широкого глобального охвата.
«Красные дьяволы» заручились поддержкой американского банка Raine Group, который ранее нашел покупателя для «Челси».
Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)
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