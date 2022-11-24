Роналду играет за Португалию на 10-м крупном турнире – начиная с Евро-2004. Это европейский рекорд

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Нападающий Криштиану Роналду установил европейский рекорд, выступив на ЧМ-2022.

Форвард сыграл за Португалию на десятом крупном международном турнире, выйдя в стартовом составе на матч с Ганой. Ни одному европейцу подобное не удавалось.

Ранее Роналду приезжал на Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Португалия – Гана – 0:0. Онлайн-трансляция. Роналду, Феликс, Бруну и Бернарду играют

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