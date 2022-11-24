Лев об акции Германии: «Сейчас важен футбол, а не цвет повязок»

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Йоахим Лев высказался об акции сборной Германии в Катаре.

Вчера Германия проиграла Японии (1:2) в стартовом матче ЧМ-2022.

– Много разговоров идет и о запрете ФИФА на ношение радужных повязок. Игроков сборной Германии это явно задело, и они даже провели что-то вроде акции протеста перед игрой с японцами. Неужели это так важно?

– Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок.

Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт – на первом месте, остальное должно уйти на второй план, – сказал бывший тренер сборной Германии.

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