высказался об акции сборной Германии в Катаре.

Вчера Германия проиграла (1:2) в стартовом матче .

– Много разговоров идет и о запрете ФИФА на ношение радужных повязок. Игроков сборной Германии это явно задело, и они даже провели что-то вроде акции протеста перед игрой с японцами. Неужели это так важно?

– Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок.

Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт – на первом месте, остальное должно уйти на второй план, – сказал бывший тренер сборной Германии.

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»