Роналду заработал и реализовал пенальти в матче с Ганой. У него первый гол за Португалию с июня
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил Гане с пенальти на ЧМ-2022.
На 62-й минуте форвард упал в штрафной площади после контакта с защитником Мохаммедом Салису, и главный судья Исмаил Эльфат назначил одиннадцатиметровый.
Роналду сам пробил с точки в левый от себя угол и открыл счет в матче.
В последний раз Криштиану забивал за сборную 5 июня – Швейцарии (4:0) в Лиге наций. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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