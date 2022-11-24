Аделия Петросян пропустит этап Гран-при России в Перми из-за травмы («Р-Спорт»)
Фигуристка Аделия Петросян не выступит на заключительном этапе Гран-при России в Перми из-за травмы.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации источника, 15-летняя спортсменка получила повреждение в начале недели, во вторник она не тренировалась. Фигуристка не полетела на этап вместе с остальными участниками.
Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Ранее она выиграла второй этап Гран-при России в Сочи.
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