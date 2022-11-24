«Торпедо» проиграло ЦСКА и СКА с общим счетом 0:7

«Торпедо» проиграло два матча лидерам Западной конференции с общим счетом 0:7.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила ЦСКА (0:4) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

С другим ведущим клубом Запада – СКА – нижегородская команда встречалась 26 сентября. Тот матч завершился поражением «Торпедо» со счетом 0:3.

Кроме того, ЦСКА прервал серию нижегородцев с набранными очками, которая продлилась семь игр.

На данный момент Торпедо занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 44 балла после 34 игр. Следующий матч у команды запланирован против СКА.