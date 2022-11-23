Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия дисквалификации происшествия болельщики Футбольная ассоциация Англии Футбол

Криштиану Роналду наказан за агрессию в отношении мальчика с аутизмом.

В апреле португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него форвард принес извинения.

Футбольная ассоциация Англии (FA) признала действия 37-летнего футболиста «ненадлежащим и насильственным». За это Роналду дисквалифицирован на два матча, оштрафован на 50 000 фунтов и предупрежден.

Вчера «Юнайтед» и Криштиану расторгли контракт.

Роналду разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом, на руке у ребенка синяк: «Он в шоке. Будет сложно снова вытащить его на футбол»

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