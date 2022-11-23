НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Голден Стэйт» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

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В среду, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

Лидер Востока «Бостон» попытается начать новую победную серию в домашней встрече с «Далласом». Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с одним из лидеров Запада «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Филадельфия
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Кливленд – Портленд
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Индиана – Миннесота
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Бостон – Даллас
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Майами – Вашингтон
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Торонто – Бруклин
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Сакраменто
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Денвер
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Новый Орлеан
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Юта – Детройт
Дата проведения
24 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Клипперс
Дата проведения
24 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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