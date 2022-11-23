НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Голден Стэйт» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
В среду, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.
Лидер Востока «Бостон» попытается начать новую победную серию в домашней встрече с «Далласом». Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с одним из лидеров Запада «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 24 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 24 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 24 ноября, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 24 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 24 ноября, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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