Германия впервые проиграла на старте двух ЧМ подряд. Всего у нее 3 поражения в первых играх
Германия второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира.
Команда Ханса-Дитера Флика сегодня потерпела поражение от Японии (1:2) на ЧМ-2022.
В 2018 году немцы начали с поражения от Мексики (0:1) и в итоге не вышли из группы.
Германия впервые в истории проиграла стартовые матчи на двух ЧМ подряд. Всего у нее (с учетом ФРГ) три поражения в первых играх – в 1982 году она уступила Алжиру (1:2).
27 ноября немцы встретятся со сборной Испании, 1 декабря – с командой Коста-Рики.
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