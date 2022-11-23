Германия впервые проиграла на старте двух ЧМ подряд. Всего у нее 3 поражения в первых играх

второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира.

Команда Ханса-Дитера Флика сегодня потерпела поражение от (1:2) на .

В 2018 году немцы начали с поражения от Мексики (0:1) и в итоге не вышли из группы.

Германия впервые в истории проиграла стартовые матчи на двух ЧМ подряд. Всего у нее (с учетом ФРГ) три поражения в первых играх – в 1982 году она уступила Алжиру (1:2).

27 ноября немцы встретятся со сборной Испании, 1 декабря – с командой Коста-Рики.