«Щербакова просила наряды подлиннее, а Загитова – покороче и говорила: «Мне надо показать ножки». Это идет от характера». Стилист «Ледникового периода» о ведущих шоу

Стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала о выборе нарядов для олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

На данный момент обе фигуристки ведут шоу «Ледниковый период».

– Часто ли бывает, что девочек какие-то образы не устраивают и они просят поменять?

– Да, бывает такое частенько, расходятся мнения. Но никто же не хочет, чтобы девочки выглядели плохо. Так что тут можно понять и продюсеров, и нас, стилистов, когда мы девчонок убеждаем в чем-то, потому что со стороны нам самим себя сложнее увидеть.

Конечно, в идеале – когда у нас у всех совпадают мнения, но бывает и такое, что приходится девчонок убеждать. Я не могу сказать, что они какие-то капризные, нет, они все могут понять. Они, конечно, идут на уступки иногда, так что с ними комфортно достаточно.

– Что вы подчеркиваете во внешности девочек?

– У Алины, допустим, любим открывать ножки. Она и сама очень любит короткие платьишки.

Стараемся подчеркивать талию и у Алины, и у Ани. Они худенькие, в прекрасной форме, так что на них редко можно какие-то балахоны или что-то такое надеть. В основном все приталенное, девчонки у нас это очень любят.

– Обычно у Ани более скромные наряды, а у Алины – более яркие, дерзкие. Это изначальная задумка?

– Нет, это больше по характеру самих девчонок. Они в чем-то похожи в жизни, но вкусы на одежду у них абсолютно разные.

Когда мы подбираем наряды, они, конечно, высказывают свое мнение, и изначально – еще на первой примерке – Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера, от их ощущения себя на сцене, на публике, на льду, – рассказала Дармина.

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