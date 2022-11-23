Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию
Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.
На чемпионате России, проходящем в рамках второго этапа Игр Дружбы в Казани, Колесников проплыл в финале за 22,11 секунды.
Предыдущий мировой рекорд – 22,22 секунды – был установлен французом Флораном Маноду в декабре 2014 года.
«Не впервой. Настраивался, готовился. Пошел, сделал и все. Днем покушал, уснул. Ментально надо быть сильным в этом плане. Вчера думал об этом, сегодня абстрагировался», – сказал Колесников.
Мировые рекорды с национальных чемпионатов в плавании засчитываются, но Международная федерация водных видов спорта (FINA) должна ратифицировать рекорд.
Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований под эгидой FINA.
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