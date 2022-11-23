Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию

Теги плавание сборная России сборная США рекорды FINA Флоран Маноду Климент Колесников Водные виды

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

На чемпионате России, проходящем в рамках второго этапа Игр Дружбы в Казани, Колесников проплыл в финале за 22,11 секунды. 

Предыдущий мировой рекорд – 22,22 секунды – был установлен французом Флораном Маноду в декабре 2014 года.

«Не впервой. Настраивался, готовился. Пошел, сделал и все. Днем покушал, уснул. Ментально надо быть сильным в этом плане. Вчера думал об этом, сегодня абстрагировался», – сказал Колесников. 

Мировые рекорды с национальных чемпионатов в плавании засчитываются, но Международная федерация водных видов спорта (FINA) должна ратифицировать рекорд.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований под эгидой FINA.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные