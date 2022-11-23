Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию

Двукратный призер Олимпийских игр установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

На чемпионате России, проходящем в рамках второго этапа Игр Дружбы в Казани, Колесников проплыл в финале за 22,11 секунды.

Предыдущий мировой рекорд – 22,22 секунды – был установлен французом в декабре 2014 года.

«Не впервой. Настраивался, готовился. Пошел, сделал и все. Днем покушал, уснул. Ментально надо быть сильным в этом плане. Вчера думал об этом, сегодня абстрагировался», – сказал Колесников.

Мировые рекорды с национальных чемпионатов в плавании засчитываются, но Международная федерация водных видов спорта (FINA) должна ратифицировать рекорд.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований под эгидой .