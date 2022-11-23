Сын Марадоны: «Месси и отца сравнивают те, кто не разбирается в футболе. Мы говорим о разных планетах»

Сын Диего Марадоны не считает равным отцу.

«Месси и отца сравнивают те, кто не смотрит и не разбирается в футболе. Мы говорим о разных планетах. Но я не хочу сразу ставить крест на Месси.

Я опустошен поражением [от Саудовской Аравии]. Мне трудно поверить, что все это было на самом деле.

Проиграть Саудовской Аравии – это безумие. Иногда бывает так, что проигрываешь даже гораздо более слабому сопернику», – сказал Диего Марадона-младший в эфире Radio Marte.

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