«Челси» не купит Роналду. У клуба другие трансферные цели

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Криштиану Роналду не перейдет в «Челси».

По информации The Telegraph, лондонский клуб не планирует подписывать ставшего свободным агентом форварда.

Летом владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боули обсуждали вариант трансфера экс-форварда «Манчестер Юнайтед», но сейчас клуб сосредоточен на других целях. «Синие» хотят усилить полузащиту и оборону, возможен также трансфер вингера.

Отмечается, что потенциальный трансфер Роналду в «Челси» создал бы для тренера Грэма Поттера большую проблему при выборе состава, а также нарушил бы гармонию в раздевалке.

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?

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