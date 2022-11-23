«Челси» не купит Роналду. У клуба другие трансферные цели

не перейдет в «Челси».

По информации The Telegraph, лондонский клуб не планирует подписывать ставшего свободным агентом форварда.

Летом владельцы «Челси» во главе с обсуждали вариант трансфера экс-форварда , но сейчас клуб сосредоточен на других целях. «Синие» хотят усилить полузащиту и оборону, возможен также трансфер вингера.

Отмечается, что потенциальный трансфер Роналду в «Челси» создал бы для тренера большую проблему при выборе состава, а также нарушил бы гармонию в раздевалке.

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?