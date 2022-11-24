Коэнтрау о критиках Роналду: «Бывшие игроки, которые были никем, дерьмом, говорят о Криштиану так, будто чего-то достигли»

резко отозвался об экс-игроках, критикующих .

«Я в порядке, очень далек от футбола. У меня все еще нет особой мотивации возвращаться и высказываться, но теперь мне пришлось это сделать, чтобы сказать, что мне не нравится то, что я слышу о Криштиану. Если бы не это, я бы ни с кем не говорил [о футболе].

Есть бывшие игроки, которые были никем, дерьмом, и они говорят о Криштиану так, будто чего-то достигли. Им не нужно так говорить», – сказал бывший партнер Роналду по «Реалу» и сборной .