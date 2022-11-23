Хенесс о запрете повязки One Love: «Инфантино – катастрофа для мирового футбола. Немецкому футбольному союзу не хватило мужества выступить против ФИФА»

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Ули Хенесс раскритиковал Немецкий футбольный союз за позицию по повязке One Love.

«DFB сначала пообещал, что не отступится, что пойдет до конца, а в итоге не сделал этого. Союзу не хватило смелости для того, чтобы выступить против ФИФА.

А это было бы кстати, потому что я считаю Джанни Инфантино ужасной катастрофой для мирового футбола. Это была прекрасная возможность заявить ему: «Ты заходишь слишком далеко», – отметил почетный президент «Баварии».

DFB опасается бана Нойера за повязку One Love против дискриминации на ЧМ-2022

Немецкий футбольный союз намерен подать иск против ФИФА в CAS из-за запрета One Love. Немцы хотят, чтобы Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ

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