Хенесс о запрете повязки One Love: «Инфантино – катастрофа для мирового футбола. Немецкому футбольному союзу не хватило мужества выступить против ФИФА»

раскритиковал Немецкий футбольный союз за позицию по повязке One Love.

«DFB сначала пообещал, что не отступится, что пойдет до конца, а в итоге не сделал этого. Союзу не хватило смелости для того, чтобы выступить против ФИФА.

А это было бы кстати, потому что я считаю ужасной катастрофой для мирового футбола. Это была прекрасная возможность заявить ему: «Ты заходишь слишком далеко», – отметил почетный президент «Баварии».

DFB опасается бана Нойера за повязку One Love против дискриминации на ЧМ-2022

Немецкий футбольный союз намерен подать иск против ФИФА в CAS из-за запрета One Love. Немцы хотят, чтобы Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ