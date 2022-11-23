КХЛ. «Авангард» примет «Спартак», «Ак Барс» в гостях у «Барыса», «Металлург» против «Салавата»
«Металлург» примет «Салават» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» сыграет со «Спартаком», «Барыс» – с «Ак Барсом».
- Дата проведения
- 23 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 23 ноября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 23 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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