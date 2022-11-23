«Раз в России спорт и политика идут вместе, то и с нашей стороны будет неправильным разделять их». Норвежская лыжница Фоссесхолм о недопуске россиян

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Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм заявила, что не будет следить за выступлениями российских лыжниц.

– Нет, у меня нет такой необходимости. Мы должны думать о себе. Но мы наверняка узнаем результаты и услышим об этом, я рассчитываю на это. СМИ пичкают нас так, что с этим проблем не будет.

Я отписалась от [Вероники] Степановой весной. Ее посты настолько спорны и идут вразрез с моими ценностями, что у меня просто-напросто нет потребности следить за ее соцсетями и высказываниями.

– Что ты думаешь о ее резких высказываниях насчет того, что вам следует следить за россиянками этой зимой?

– Ну, это никакой не сюрприз. Это же, вообще-то, просто слова.

Разумеется, нет сомнений, что со спортивной точки зрения мы хотели бы видеть на старте всех сильнейших. Но прямо сейчас мы должны рассматривать все в более широкой перспективе.

Раз в России, судя по всему, спорт и политика идут вместе, то и с нашей стороны будет неправильным разделять их. А когда во главе этого стоят спортсмены, мы просто должны обозначить свою позицию, – сказала Фоссесхолм.

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