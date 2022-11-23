Кин об уходе Роналду из «МЮ»: «Он возвращался, чтобы забивать, а не прессинговать. Нельзя давать Криштиану роль запасного, к топ-игрокам нужно относиться по-другому»

Рой Кин прокомментировал расторжение контракта между и .

«Это обсуждалось в течение последних нескольких месяцев. Интервью стало переломным моментом.

Он должен был уйти летом, новый тренер не собирался задействовать его. Нельзя давать Роналду роль запасного игрока, это просто неправильно. К топ-игрокам нужно относиться по-другому.

Я не хочу снова открывать тему прессинга, но Роналду вернулся в клуб не для того, чтобы делать это, он вернулся, чтобы забивать голы.

Люди говорят, что его репутация в «Юнайтед» запятнана. Это далеко не так. Фанаты «Юнайтед» не дураки. Роналду войдет в историю как один из величайших игроков. Все закончилось не очень хорошо, но такова жизнь», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире ITV.