Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков

сыграл на ноль в матче с , отразив 49 бросков.

Российский вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Ойлерс» (3:0).

Он отразил все 49 бросков по своим воротам из 49, в том числе 23 – в третьем периоде.

Это 16-й случай в истории регулярных чемпионатов , когда вратарь делает шатаут с 49+ бросками. Рекорд принадлежит Бену Скривенсу (январь 2014 года, 59 сэйвов за «Эдмонтон» в матче с «Сан-Хосе»).

Российский рекорд – Семену Варламову (январь 2015 года, 54 сэйва за «Колорадо» в матче с «Чикаго»).

В 15 матчах сезона у Сорокина стало 9 побед (93,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,20).