Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков

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Илья Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков.

Российский вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Ойлерс» (3:0). 

Он отразил все 49 бросков по своим воротам из 49, в том числе 23 – в третьем периоде. 

Это 16-й случай в истории регулярных чемпионатов НХЛ, когда вратарь делает шатаут с 49+ бросками. Рекорд принадлежит Бену Скривенсу (январь 2014 года, 59 сэйвов за «Эдмонтон» в матче с «Сан-Хосе»). 

Российский рекорд – Семену Варламову (январь 2015 года, 54 сэйва за «Колорадо» в матче с «Чикаго»). 

В 15 матчах сезона у Сорокина стало 9 побед (93,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,20). 

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