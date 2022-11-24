Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков
Илья Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 49 бросков.
Российский вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Ойлерс» (3:0).
Он отразил все 49 бросков по своим воротам из 49, в том числе 23 – в третьем периоде.
Это 16-й случай в истории регулярных чемпионатов НХЛ, когда вратарь делает шатаут с 49+ бросками. Рекорд принадлежит Бену Скривенсу (январь 2014 года, 59 сэйвов за «Эдмонтон» в матче с «Сан-Хосе»).
Российский рекорд – Семену Варламову (январь 2015 года, 54 сэйва за «Колорадо» в матче с «Чикаго»).
В 15 матчах сезона у Сорокина стало 9 побед (93,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,20).
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