Франция не сможет заменить травмированного Люка Эрнандеса на ЧМ-2022. Дедлайн дозаявок истек в понедельник

не сможет заменить травмированного защитника на .

Дедлайн дозаявок на турнире истек еще в понедельник, за день до матча «трехцветных» с Австралией (4:1), в котором игрок «Баварии» получил разрыв «крестов» и выбыл минимум на полгода.

Таким образом, в сборной Франции остался лишь один номинальный левый защитник – , брат Люка. Также на этой позиции может сыграть хавбек .

Бесконечные травмы Франции пугают, новая жертва – Эрнандес из «Баварии». Доживут до плей-офф?