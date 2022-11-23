Российский бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет

Теги происшествия сборная России (бобслей) ФБСР бобслей Максим Баньков Бобслей/сани/скелетон

Российский бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет.

Об этом сообщила Федерация бобслея России.

«Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей.

Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил.

Скорбим вместе с вами. Мы запомним Максима таким, каким он был – светлым и добрым человеком», – говорится в сообщении федерации.

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