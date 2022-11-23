Роналду не интересен «Ньюкаслу». У Криштиану слишком большая зарплата для клуба

не перейдет в «Ньюкасл».

«Сороки» не заинтересованы в трансфере экс-форварда и уже исключили эту возможность, сообщает ESPN.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, агент португальца обращался к на счет трансфера, но клуб не может подписать 37-летнего футболиста, даже если бы захотел, из-за нынешней структуры зарплатной ведомости.

Главный тренер «Ньюкасла» хочет сохранить относительное финансовое равенство в вопросе зарплат футболистов. Даже если бы Роналду пошел на 30-процентное снижение зарплаты, это все равно было бы значительно больше, чем у наиболее высокооплачиваемых игроков «Ньюкасла».

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?