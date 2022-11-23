Роналду хочет подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Предложение близко к летнему – 242 млн евро за 2 года (Marca)

Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы.

По информации Marca, подписать форварда, расторгнувшего контракт с , хочет из Саудовской Аравии.

Летом португалец получил крупное предложение из Саудовской Аравии: появлялась информация о 250-275 млн евро за два сезона.

Нынешнее предложение близко к летнему – Marca утверждает, что тогда речь шла о 242 млн евро за два года.

Летом 37-летний игрок отклонил предложение из Саудовской Аравии, но сейчас обстоятельства изменились. Утверждается, что Криштиану готов на данный трансфер.

Криштиану Роналду: «В прессе пишут чушь, что я никому не нужен. Как можно не хотеть игрока c 32 голами в прошлом сезоне?»

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?