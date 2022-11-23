Глейзеры готовы выслушать предложения по «МЮ» от 5 млрд фунтов. Они купили клуб за 790 млн в 2005-м

Стало известно, за сколько может быть продан .

Ранее семья Глейзеров, владеющая клубом, объявила о о готовности продать «Ман Юнайтед».

Глейзеры выслушают предложения на сумму от 5 миллиардов фунтов, сообщают Sky Sports и Daily Mail.

Сразу после объявления о потенциальной продаже «МЮ» цена акций клуба выросла на 17%, увеличив рыночную капитализацию клуба почти на 400 млн долларов.

стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов.