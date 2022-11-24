Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»

высказался об отказе от повязки One Love.

Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе, но отказались от этой акции из-за возможных санкций со стороны ФИФА. Перед игрой с Японией футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото.

«Я не хотел ослаблять команду дисквалификациями, лишениями очков или желтыми карточками. Поэтому когда первые сборные начали носить официальную повязку ФИФА, стало ясно, что мы будем на их стороне.

Тот факт, что такое решение было принято в последнюю минуту, стал для нас неприятным сюрпризом. Это затронуло не только нас, но и все другие страны, которые хотели принять участие. Выбор момента [для запрета] был ужасным для меня.

Мы обсуждали [фото с закрытыми ртами], и все согласились. Мы сказали, что они могут забрать нашу повязку, но они никогда не заставят нас замолчать, независимо от того, как сильно этого хочет . Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели показать это», – сказал вратарь сборной .