Капризов набрал 1+1 с «Виннипегом», прервав серию из 5 матчей без голов. У него 11+11 в 19 играх

забросил 11-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 5 игр без голов.

Российский форвард набрал 2 (1+1) очка и помог «Миннесоте» разгромить (6:1) в матче регулярного чемпионата .

Текущая результативная серия Кирилла составляет 7 матчей. При этом в 5 предыдущих играх он делал по одной голевой передаче.

Всего в сезоне у него стало 22 (11+11) очка в 19 играх при полезности «минус 6».

Сегодня Капризов (20:19, 3:27 – в большинстве, «минус 1») нанес 5 бросков в створ и применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.