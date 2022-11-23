Орлов о Катаре: «Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить ЧМ, если страна не готова?»

раскритиковал хозяина – Катар.

«Я был на десяти чемпионатах мира: на четырех как пишущий журналист и на шести как комментатор. Уже в ЮАР было ясно, что затея ФИФА развивать футбол по всем континентам – это красивая идея, но… В ЮАР мы столкнулись с воровством – в частности у меня украли ноутбук.

Плюс инфраструктура была не готова, много неудобств для болельщиков. Работать там тоже было сложно. В Порт-Элизабет я летал три раза. Три или четыре района в этом городе не рекомендовали к посещению из-за криминала. Зачем в такой стране проводить чемпионат мира?

В этом году – Катар. Послушайте отзывы журналистов. Если страны не готовы, зачем праздник футбола превращать в дополнительные трудности? Взяли и пиво отменили на стадионах! Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить чемпионат мира? Это мой большой вопрос для всех.

Что касается спортивной составляющей, то раньше чемпионаты мира проводились в конце сезона – после всех внутренних чемпионатов и еврокубков. Конечно, футболисты жаловались, что не хватает сил. Сейчас же, к ноябрю, футболисты набрали самую наилучшую спортивную форму.

Поэтому, с точки зрения футбола, мы станем свидетелями очень интересных матчей. Первые матчи показали, что есть игроки, которые хорошо готовы. Поэтому будет очень красивый и интересный турнир», – считает комментатор и журналист.

ФИФА объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре