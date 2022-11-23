Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)
Стали известны подробности возможной сделки по продаже «Манчестер Юнайтед».
Вчера стало известно, что семья Глейзеров, владеющая клубом 17 лет, готова его продать.
По информации Daily Mail, владельцы «МЮ» хотят получить за продажу более 5 миллиардов фунтов, наиболее подходящим вариантом для них будет сумма от 6 до 8 миллиардов.
Крупные IT-компании, такие, как Amazon и Facebook*, считаются заслуживающими внимания претендентами на приобретение клуба. В покупке могут быть заинтересованы власти некоторых государств – в частности, среди кандидатов называют ОАЭ и Катар.
Один из вопросов, которые придется учесть потенциальным покупателям, – реконструкция стадиона «Олд Траффорд». На это может уйти до 2 миллиардов евро.
* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
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