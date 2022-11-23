Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)

Стали известны подробности возможной сделки по продаже .

Вчера стало известно, что семья Глейзеров, владеющая клубом 17 лет, готова его продать.

По информации Daily Mail, владельцы «МЮ» хотят получить за продажу более 5 миллиардов фунтов, наиболее подходящим вариантом для них будет сумма от 6 до 8 миллиардов.

Крупные IT-компании, такие, как Amazon и Facebook*, считаются заслуживающими внимания претендентами на приобретение клуба. В покупке могут быть заинтересованы власти некоторых государств – в частности, среди кандидатов называют ОАЭ и Катар.

Один из вопросов, которые придется учесть потенциальным покупателям, – реконструкция стадиона . На это может уйти до 2 миллиардов евро.

* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.