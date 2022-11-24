Овечкин – 1-я звезда матча против «Филадельфии»: гол в овертайме, передача и «+1». У него 10+9 в 21 игре

был признан 1-й звездой матча против «Филадельфии».

Капитан набрал 2 (1+1) очка и принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата с «Флайерс» (3:2 ОТ), забив в овертайме.

Овечкин мог стать автором и первой шайбы «столичных», но Маркус Юханссон подправил ее в ворота после броска россиянина.

На счету Александра стало 19 (10+9) баллов в 21 игре при общей полезности «минус 13».

Сегодня Овечкин (23:03, 5:07 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и применил 2 силовых приема.