У Люка Эрнандеса травма «крестов». Защитник Франции больше не сыграет на ЧМ-2022
Стал известен диагноз защитника сборной Франции Люка Эрнандеса.
У игрока «Баварии» выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Эрнандес больше не сможет выйти на поле в матчах ЧМ-2022.
Футболист получил травму накануне в игре с Австралией (4:1) и был заменен на 13-й минуте.
Срок восстановления после таких повреждений – минимум полгода.
Бесконечные травмы Франции пугают, новая жертва – Эрнандес из «Баварии». Доживут до плей-офф?
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