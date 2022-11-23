У Люка Эрнандеса травма «крестов». Защитник Франции больше не сыграет на ЧМ-2022

Стал известен диагноз защитника сборной Франции Люка Эрнандеса.

У игрока «Баварии» выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Эрнандес больше не сможет выйти на поле в матчах .

Футболист получил травму накануне в игре с Австралией (4:1) и был заменен на 13-й минуте.

Срок восстановления после таких повреждений – минимум полгода.

Бесконечные травмы Франции пугают, новая жертва – Эрнандес из «Баварии». Доживут до плей-офф?