У Люка Эрнандеса травма «крестов». Защитник Франции больше не сыграет на ЧМ-2022

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Франции по футболу травмы ЧМ-2022 Люка Эрнандес Футбол

Стал известен диагноз защитника сборной Франции Люка Эрнандеса.

У игрока «Баварии» выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Эрнандес больше не сможет выйти на поле в матчах ЧМ-2022.

Футболист получил травму накануне в игре с Австралией (4:1) и был заменен на 13-й минуте.

Срок восстановления после таких повреждений – минимум полгода.

Бесконечные травмы Франции пугают, новая жертва – Эрнандес из «Баварии». Доживут до плей-офф?

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