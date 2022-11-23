Лобов подал в суд на Конора из-за бренда виски. Он требует 5% доли от продажи пакета акций
Артем Лобов подал в суд на Конора Макгрегора из-за виски Proper No. Twelve.
Ирландский боец российского происхождения хочет отсудить у бывшего партнера по команде несколько десятков миллионов, который тот ему якобы задолжал за помощь в создании бизнеса по продаже алкогольного напитка.
Лобов требует у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций. Напомним, в апреле 2021-го Конор продал бренд виски за 600 млн долларов компании Proximo Spirits.
Лобов настаивает на том, что идея создать бренд виски от Конора принадлежит ему. А также утверждает, что помог экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях заключить сделки с топовыми дистрибьюторами Ирландии.
Артем Лобов: «Мало кто знает, но создать бренд виски от Конора – моя идея»
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