Шесть голов Англии, скандалы на ЧМ-2022, у Роналду 500+ млн подписчиков, тренера академии Плющенко мобилизовали и другие новости утра

1. Во второй день ЧМ-2022 Англия крупно обыграла Иран (6:2), Нидерланды победили Сенегал (2:0), а Уэльс и США поделили очки (1:1).

Во всех матчах судьи добавили много времени к каждому из таймов, в игре Англии – 14 к первому, 10 – ко второму. Пьерлуиджи Коллина объяснил: «Хотим тщательнее все подсчитывать, не удивляйтесь. В матче с тремя голами на празднование уходит 5-6 минут». Как вам эксперимент ФИФА?

2. Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в истории с 500+ млн подписчиков в инстаграме.

3. «Ак Барс» проиграл «Сибири» в гостях, «Барыс» обыграл «Салават» и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

4. Американского журналиста Гранта Уола из-за радужной символики задержали у входа на стадион в Катаре. У него отобрали телефон и требовали снять футболку. Потом перед ним извинились и пустили на матч США.

5. НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону» (3:5), Василевский во 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб. «Каролина» уступила «Виннипегу» (3:4 ОТ), Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка, Кочетков пропустил 4 шайбы. «Айлендерс» одолели «Торонто» (3:2 ОТ), Сорокин отразил 30 бросков из 32 и выиграл 8-й матч в сезоне. Все результаты дня – здесь.

6. Повестка на ЧМ-2022. Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love из-за боязни спортивных санкций ФИФА, которая распространила на весь турнир акцию с другими повязками против дискриминации. А еще Международная федерация футбола велела Бельгии убрать слово «любовь» с воротника выездной футболки.

Игроки сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией, фанаты им аплодировали, все футболисты англичан преклонили колено перед игрой, правда, в фан-зоне Дохи этого не показали – трансляция прервалась на 10-15 секунд.

Катар отменил создание молитвенных помещений для евреев и запретил продажу кошерной еды на ЧМ.

7. Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали в армию. 25-летний Владислав Тарасенко – тренер академии Евгения Плющенко.

8. НБА. «Новый Орлеан» с 34 очками Ингрэма разгромил «Голден Стэйт» с разницей +45 и другие результаты.

9. Фигуристка Анна Щербакова, лыжница Наталья Непряева и стрелок Виталина Бацарашкина вошли в шорт-лист Национальной спортивной премии-2022 в номинации «Гордость России», категория – «Спортсменка года». В категории «Тренер года» представлены главный тренер сборной России и президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов и тренер мужской сборной России по фехтованию Элина Орлова.

10. Черные евреи-израильтяне пришли поддержать Кайри Ирвинга перед матчем с «Мемфисом». Защитник «Бруклина» вернулся после отбытия 8-матчевой дисквалификации за продвижение в социальных сетях антисемитского фильма.

11. 22 очка Кулагина помогли «Зениту» прервать победную серию МБА в Единой лиге ВТБ, УНИКС выиграл у «Самары».

Цитаты дня:

«ФИФА выдала желтую игрокам и красную – толерантности. Страна, не соблюдающая права ЛГБТ+, женщин, трудящихся, не должна принимать ЧМ». Фанаты Англии и Уэльса о запрете повязки One Love

Пайгин об экологии: «Степень загрязнения Швеции гораздо ниже, чем России. У них в минус 25 не будет холодно в кофте и легкой куртке»

Роналду о фото с Месси: «Я бы хотел поставить ему мат. Это уже произошло в шахматной партии, а в футболе было бы еще лучше»

Соболев будет болеть за Сербию на ЧМ-2022: «Это братский народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого»

Доменек о ЧМ-2018 в России: «Мне было скучно. Не испытал никаких эмоций – вспомнит ли кто-нибудь сейчас хоть один матч?»

«Добавлять 24 минуты – клиника. Они вообще знают, что на ТВ есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран

Конор – Хабибу: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал. Я все еще здесь, если захочешь повторить»

Новак Джокович: «Рейтинг показывает, кто лучше всех провел год. Но мысленно я всегда считаю себя лучшим»