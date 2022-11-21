ЧМ-2022. Англия сыграет с Ираном, Нидерланды – с Сенегалом, Уэльс против США

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Сборная Англии встретится с Ираном в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в понедельник Нидерланды сыграют с Сенегалом, а Уэльсу будут противостоять США.

ЧМ-2022

1-й тур

Группа А

Сенегал – Нидерланды
Дата проведения
21 ноября, 19.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Англия – Иран
Дата проведения
21 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

США – Уэльс
Дата проведения
21 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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