ЧМ-2022. Англия сыграет с Ираном, Нидерланды – с Сенегалом, Уэльс против США
Сборная Англии встретится с Ираном в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в понедельник Нидерланды сыграют с Сенегалом, а Уэльсу будут противостоять США.
1-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 21 ноября, 19.00, «стадион Аль-Тумама»
Группа B
- Дата проведения
- 21 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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