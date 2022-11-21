Вяльбе, Плехов и Орлова номинированы на Национальную спортивную премию-2022 «Гордость России» в категории «Тренер года»

, Евгений Плехов и Элина Орлова стали финалистами Национальной спортивной премии-2022 в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года».

Вяльбе – главный тренер сборной России по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок России. На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Плехов – главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. В Пекине-2022 его подопечные выиграли серебро в смешанных командных соревнованиях, что стало лучшим результатом с 1968 года.

Орлова – тренер мужской сборной России по фехтованию (рапира). Под ее руководством рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы стали серебряными призерами Токио-2020 в командном первенстве.

Победители премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Каждый из лауреатов получит 1 млн рублей.