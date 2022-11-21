Большая группа организованных черных евреев-израильтян собралась возле домашней арены «Нетс» перед возвращением Кайри Ирвинга в команду в воскресенье.

Ирвинг вернулся в состав после отбытия 8-матчевой дисквалификации. Его отстранили за продвижение в социальных сетях антисемитского фильма «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который отсылает к взглядам черных евреев-израильтян (также называемых евреями-израильтянами, черными евреями, черными израильтянами и афро-евреями – Sports.ru).

Ирвинг сперва отказался принести извинения, но после сильного давления общественности и отстранения со стороны «Нетс» изменил позицию и выполнил все условия, которые поставил клуб.

В победной встрече с «Гризлис» Кайри набрал 14 очков и 5 передач.

Пришедшие поддержать Ирвинга скандировали и пели.

Они также распространяли брошюры, в которых разъясняются их взгляды.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Соцсети Сопана Деба