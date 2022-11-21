Игроки сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией на ЧМ-2022. Фанаты им аплодировали

Игроки сборной не пели гимн своей страны перед первым матчем чемпионата мира.

Команда Карлуша Кейруша играет со сборной в 1-м туре группового этапа (0:0, первый тайм). Во время исполнения композиции игроки иранской команды стояли молча.

Болельщики обеих команд встретили это решение футболистов громкими аплодисментами.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ