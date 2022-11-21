Игроки сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией на ЧМ-2022. Фанаты им аплодировали
Игроки сборной Ирана не пели гимн своей страны перед первым матчем чемпионата мира.
Команда Карлуша Кейруша играет со сборной Англии в 1-м туре группового этапа (0:0, первый тайм). Во время исполнения композиции игроки иранской команды стояли молча.
Болельщики обеих команд встретили это решение футболистов громкими аплодисментами.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ
Комментарии