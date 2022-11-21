Старт ЧМ-2022, унылая ничья России с Узбекистаном, конец сезона «Ф-1» и завершение карьеры Феттеля, Джокович выиграл итоговый турнир и другие новости утра

1. Чемпионат мира в Катаре наконец-то начался! В матче открытия хозяева проиграли Эквадору – 0:2, дубль у Эннера Валенсии. Это первый случай, когда страна-хозяйка ЧМ проиграла в матче открытия.

До матча прошла церемония открытия турнира, на которой выступили Морган Фриман, Чонгук из BTS и эмир Катара. В Англии церемонию увидели не все, потому что BBC проигнорировал ее. Вместо этого Линекер и гости студии обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре.

2. У сборной России без чемпионата мира свои развлечения: команда Карпина сыграла скучную ничью с Узбекистаном (0:0) в Ташкенте. Тренер доволен, что сыграли на ноль, а Баринов просит не поливать игроков грязью.

3. Новак Джокович стал чемпионом итогового турнира ATP, обыграв в финале Каспера Рууда. За весь турнир сербский теннисист заработал рекордные 4 740 300 долларов.

4. Закончился сезон «Формулы-1». Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Леклер занял 2-е место и стал вице-чемпионом «Ф-1», опередив Переса, Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за сезон. Великий Себастьян Феттель официально завершил карьеру в «Формуле-1».

5. Софья Самоделкина победила на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Трусова стала 2-й, Гущина – 3-я, Фролова – 4-я. Все внимание снова было привлечено к Трусовой: после ее проката болельщик в капюшоне выбежал на лед и вручил Александре цветы, а сама фигуристка не стала отвечать на вопрос, почему у нее на куртке нет нашивки Первого канала.

У мужчин выиграл Лутфуллин, Самарин – 2-й, Кондратюк – 3-й, Мозалев – 4-й, Даниелян – 6-й.

6. НХЛ. Евгений Малкин провел 1000-й матч в лиге, забив 8-й гол в сезоне, 47 сэйвов Даниила Тарасова и шайба Егора Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Флориду». Все результаты – здесь.

7. НБА. «Финикс» победил «Нью-Йорк», «Бруклин» взял верх над «Мемфисом». Другие результаты – здесь.

8. В КХЛ ЦСКА обыграл «Витязь» (4:3 ОТ), «Спартак» победил «Локомотив» (2:1).

9. «Манчестер Юнайтед» отправит Криштиану Роналду в молодежку, если не договорится о его уходе на своих условиях. Клуб не намерен выплачивать ему остаток зарплаты. Португалец точно не вернется в «Реал» – «Мадрид» не планирует брать форвардов зимой. Но совсем без вариантов Роналду не останется – на такой аппетитный фрукт претендуют команды МЛС и Саудовской Аравии.

10. Отстраненный за антисемитизм Кайри Ирвинг выполнил все условия возвращения в «Нетс» и был официально допущен к матчу с «Гризлис».

11. Игроки сборной Англии преклонят колено в знак борьбы с расизмом перед матчем с Ираном. А вот с ношением повязки One Love против дискриминации могут быть сложности – ФИФА запретила. Правда, капитана сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка возможное наказание не очень пугает – он все равно планирует надеть повязку.

12. 129 тысяч зрителей смотрели трансляцию матча 2Drots и «Амкала» – это новый рекорд Медиалиги.

Цитаты дня.

Игорь Шалимов: «Мостовой – жадный и завистливый. Крысеныш, в 94-м повел себя как предатель. Я над ним смеюсь»

Байден – сборной США перед ЧМ-2022: «Вы андердоги, но в команде есть некоторые из лучших игроков в мире. Давайте всех удивим»

«Тошнит от лидеров вроде Джонсона, Трампа, Инфантино. Они не объединяют людей, а разделяют». Невилл о речи президента ФИФА

Морган о BBC, проигнорировавшем церемонию открытия ЧМ: «Возмутительное неуважение к Катару и очередной популизм. Будете делать так же во время ЧМ в США?»

Яна Рудковская: «Все главные события крутятся вокруг Трусовой: выбегание поклонника, номер «Черный лебедь», полет под Киркорова»

Уэйн Руни: «Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку, а Роналду – вне состава»

Шалимов о русофобии: «Меня травили в Италии, ржали в лицо, а я Россию-матушку отстаивал. Всегда к нам так относились, просто сейчас открыли рот на полную»