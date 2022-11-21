Роналду о фото с Месси: «Я бы хотел поставить ему мат. Это уже произошло в шахматной партии, а в футболе было бы еще лучше»
Криштиану Роналду прокомментировал совместную фотографию с Лионелем Месси.
Форварды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снялись для рекламы чемоданов Louis Vuitton. За одним из них они сидят как за шахматной доской, обдумывая ходы.
«Мы ставим мат в жизни, а не только в шахматах. Я хотел бы быть тем, кто поставит ему мат.
Это было бы прекрасно, это уже произошло в шахматной партии, а в футболе это было бы еще лучше», – сказал игрок сборной Португалии.
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