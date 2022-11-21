Роналду о фото с Месси: «Я бы хотел поставить ему мат. Это уже произошло в шахматной партии, а в футболе было бы еще лучше»

прокомментировал совместную фотографию с .

Форварды и снялись для рекламы чемоданов Louis Vuitton. За одним из них они сидят как за шахматной доской, обдумывая ходы.

«Мы ставим мат в жизни, а не только в шахматах. Я хотел бы быть тем, кто поставит ему мат.

Это было бы прекрасно, это уже произошло в шахматной партии, а в футболе это было бы еще лучше», – сказал игрок сборной Португалии.

Шахматы Месси и Роналду для Louis Vuitton: ничья с тонкой отсылкой к матчу Карлсен – Накамура