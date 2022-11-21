Щербакова, Непряева и Бацарашкина стали финалистками Национальной спортивной премии-2022 в категории «Спортсменка года»
Фигуристка Анна Щербакова, лыжница Наталья Непряева и стрелок Виталина Бацарашкина вошли в шорт-лист Национальной спортивной премии-2022 в номинации «Гордость России», категория – «Спортсменка года».
Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании, чемпионка мира 2021 года.
Непряева на Олимпиаде-2022 завоевала золото в эстафете, а также серебро и бронзу в личных гонках. Также она является победительницей Кубка мира и многодневки «Тур де Ски» в сезоне-2021/22.
Бацарашкина – двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Токио-2020 по пулевой стрельбе, чемпионка мира.
Победители премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреаты получат по 1 млн рублей.
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