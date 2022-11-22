Коллина о добавленном времени на ЧМ-2022: «Хотим тщательнее все подсчитывать, не удивляйтесь. В матче с тремя голами на празднование уходит 5-6 минут»
Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему ЧМ-2022 судьи добавляют к таймам много времени.
«Уже на ЧМ-2018 в России мы стали более внимательно подсчитывать, сколько минут должно быть компенсировано. Мы сказали, чтобы люди не удивлялись, когда резервный судья поднимает табло с шестеркой, семеркой, даже восьмеркой.
Если хочется видеть больше чистого игрового времени, то нужно быть готовыми к такому. Представьте матч с тремя голами. Обычно празднование отнимает минуту-полторы, и вот у вас уже потеряно пять или шесть минут.
Мы хотим тщательнее все подсчитывать. В этом плане мы добились успеха в России и рассчитываем на него в Катаре», – сказал ESPN председатель судейского комитета ФИФА.
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