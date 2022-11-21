НБА. «Новый Орлеан» примет «Голден Стэйт», «Клипперс» – «Юту» и другие матчи

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В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Голден Стэйт» постараются продлить двухматчевую победную серию в гостевой встрече с «Новым Орлеаном». «Клипперс» в отсутствие Пола Джорджа попытается нанести поражение лидеру Западной конференции «Юте».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Атланта
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Индиана – Орландо
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Чикаго – Бостон
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Нью-Йорк
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Голден Стэйт
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Портленд
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Миннесота – Майами
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Клипперс – Юта
Дата проведения
22 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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