НБА. «Новый Орлеан» примет «Голден Стэйт», «Клипперс» – «Юту» и другие матчи
В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
«Голден Стэйт» постараются продлить двухматчевую победную серию в гостевой встрече с «Новым Орлеаном». «Клипперс» в отсутствие Пола Джорджа попытается нанести поражение лидеру Западной конференции «Юте».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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