Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали в армию («Р-Спорт»)

Теги сборная России Владислав Тарасенко Юлия Липницкая Р-Спорт Фигурное катание

Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липнцикой, был призван в армию в рамках частичной мобилизации. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

По информации источника, 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у пары родилась дочь Каталина. 

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