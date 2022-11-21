Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали в армию («Р-Спорт»)
Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липнцикой, был призван в армию в рамках частичной мобилизации.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.
Липницкая и Тарасенко являются тренерами академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у пары родилась дочь Каталина.
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