Новак Джокович: «В целом рейтинг показывает, кто лучше всех провел год. Но мысленно я всегда считаю себя лучшим»

Чемпион итогового турнира Новак Джокович ответил, считает ли себя лучшим игроком мира.

«Нет, я пятый (улыбается).

На этой неделе я, наверное, лучший. В целом рейтинг показывает, кто лучше всех провел год. Алькарас – первая ракетка мира. Что еще тут скажешь?

Но мысленно я всегда считаю себя лучшим. У меня такой характер и такой подход. Ничего не меняется, кто бы ни был соперником, какое бы ни было покрытие, какой бы сезон по счету я ни проводил. Амбиции максимально высокие.

Такой подход привел меня к тому, что в 35 лет я сижу перед вами, держа в руках один из крупнейших трофеев в нашем спорте. В плане продолжения карьеры меня ничего не сдерживает, я не думаю о том, чтобы закончить. Я очень мотивирован. Мое тело в порядке, я о нем забочусь. Рядом со мной отличная команда. Главное – продолжать гореть своим делом.

Конечно, все начинается с эмоций. С того, как ты подходишь к теннису с точки зрения психологии.

Во мне живут любовь и страсть к теннису. Пока это происходит, я сделаю все, что в моих силах, чтобы продолжать бороться с молодыми ребятами за самые большие трофеи».

Джокович дрожащими от утомления руками взял итоговый турнир – и поставил три рекорда

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе