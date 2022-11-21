После запрета повязок One Love ФИФА распространила на весь ЧМ акцию с другими повязками против дискриминации. Она должна была начаться с 1/4 финала

В ходе ЧМ-2022 ФИФА проведет акцию по борьбе с дискриминацией всех видов.

Организация запретила капитанам нескольких сборных надевать повязки One Love. Их планировали использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе.

Сегодня пресс-служба ФИФА сообщила, что акция «Нет дискриминации», которую организация планировала проводить начиная с 1/4 финала ЧМ-2022, распространена на весь турнир. В ходе турнира капитаны всех 32 сборных получат возможность надеть повязку, направленную против дискриминации.

«В статье 13.8.1 правил ФИФА по экипировке сказано, что капитаны всех команд должны надевать капитанские повязки, предоставленные ФИФА. Правила проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре были одобрены всеми. Они существуют для сохранении целостности турнира и применяются ко всем командам.

ФИФА – это инклюзивная организация, которая хочет использовать футбол на благо общества, поддерживая добрые и законные дела, но это должно быть сделано в рамках правил соревнований, которые известны всем», – сказано в сообщении ФИФА.

Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА