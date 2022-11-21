В фан-зоне Дохи не показали, как сборная Англии преклоняла колено перед игрой с .

Как пишет The Sun, трансляция матча в фан-зоне, расположенной в парке Аль Бидда в Дохе, прервалась на 10-15 секунд – ровно в тот момент, когда игроки сборной Англии преклонили колено.

Неизвестно, было ли это сделано намеренно. Возможно, в этот момент возникли технические проблемы.

О том, что экран погас в момент, когда игроки сборной опустились на колено, сообщили журналисты, находившиеся в фан-зоне.

Саутгейт о преклонении колена: «Это сильное заявление, которое разойдется по всему миру. Молодые люди должны увидеть, что инклюзивность очень важна»