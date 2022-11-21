Все игроки сборной Англии преклонили колено перед игрой с Ираном на ЧМ-2022

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 Политика дискриминация Футбол

Игроки сборной Англии провели акцию перед игрой с Ираном на ЧМ-2022.

За несколько секунд до стартового свистка футболисты сборной Англии преклонили колено. Футболисты поучаствовали в акции в полном составе.

Игроки сборной Ирана колено не преклоняли.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном.

Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные