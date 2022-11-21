Все игроки сборной Англии преклонили колено перед игрой с Ираном на ЧМ-2022
Игроки сборной Англии провели акцию перед игрой с Ираном на ЧМ-2022.
За несколько секунд до стартового свистка футболисты сборной Англии преклонили колено. Футболисты поучаствовали в акции в полном составе.
Игроки сборной Ирана колено не преклоняли.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном.
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