Бензема пропустит ЧМ, Рублев проиграл Рууду, каминг-аут в ФИФА, новое поражение СКА, конфликт Трусовой и Первого канала, поул Ферстаппена в Абу-Даби и другие новости

1. Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Форвард «Реала» получил травму на тренировке, его восстановление займет не меньше трех недель.

2. Андрей Рублев проиграл Касперу Рууду в 1/2 финала итогового турнира ATP, Новак Джокович прошел Тэйлора Фрица.

3. Директор ФИФА по связям с общественностью Брайан Суонсон совершил каминг-аут в Катаре. Он выступил во время пресс-конференции главы организации Джанни Инфантино.

4. КХЛ. СКА проиграл «Нефтехимику», «Авангард» победил «Ак Барс», «Трактор» уступил «Металлургу», «Салават» – «Сибири». У СКА 5 поражений в 6 последних матчах.

5. Фигуристка Софья Самоделкина лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре, Фролова – 2-я, Трусова – 3-я. У мужчин короткую выиграл Марк Кондратюк, Александр Самарин стал четвертым.

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Абу-Даби, Перес – 2-й, Леклер – 3-й. «Ред Булл» полностью занял первый ряд впервые с 2018 года, а Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной квалификации за сезон.

7. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» (6:2), Бучневич впервые в карьере набрал 5 (2+3) очков за матч. «Вашингтон» проиграл «Колорадо» (0:4), Овечкин не забил, Георгиев впервые в «Эвеланш» сыграл на ноль. «Калгари» одолел «Флориду» (5:4 Б), Задоров набрал 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

8. В эфир трансляции этапа Гран-при России попали слова Максима Транькова «Трусова – все... для Первого канала», а затем Александра вышла на интервью без нашивки телеканала. Пишут, что у фигуристки и Первого давние разногласия, которые тянутся ориентировочно с февраля этого года.

9. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц. Первый матч его команды на ЧМ состоится 22 ноября.

10. Российские фигуристы выступят с шоу в Катаре во время ЧМ-2022 по футболу. Это будут «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

11. НБА. 32 очка Эмбиида не помогли ослабленной «Филадельфии» в матче с «Миннесотой» и другие результаты.

12. Криштиану Роналду и Лео Месси снялись в рекламе чемоданов Louis Vuitton, за одним из которых они будто бы играют в шахматы. Совместное фото подписано так: «Победа – это состояние ума».

13. Курбан Бердыев возглавит «Сочи». Сообщается, что о его назначении попросили лидеры команды.

14. Лимит на легионеров в КХЛ сократят в 2023 году. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

15. Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер будет носить капитанскую повязку против дискриминации на ЧМ-2022.

16. Андрей Аршавин защитил диплом в УЕФА на тему объединенного чемпионата России, Казахстана, Азербайджана и Беларуси.

17. Услуги форварда Артема Дзюбы предлагали «Краснодару», но клуб отказался от подписания форварда.

18. Катар отменил выплаты на питание проплаченным фанатам за несколько дней до начала ЧМ из-за негативных публикаций в СМИ.

Цитаты дня.

«Европейцы должны 3 тысячи лет извиняться за то, что делали по всему миру последние 3 тысячи лет, прежде чем учить других». Инфантино о критике Катара

«Просто какой-то ###### позор. Вяльбе плюет на страну и болельщиков». Губерниев о показе Кубка России по лыжам

Сергей Карасев: «О международной карьере можно забыть. В феврале-марте думал, что мы вернемся, а теперь понял – нет»

Вероника Степанова после спринта на Кубке России: «Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет скучно»

«Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом». Президент ФИФА о дискриминации

Стивен Кинг: «Если вы без пива не можете сходить на игру ЧМ, у вас проблемы»