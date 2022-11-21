Пайгин об экологии: «Степень загрязнения Швеции гораздо ниже, чем России. У них в минус 25 не будет холодно в кофте и легкой куртке»

поделился опытом проживания в Швеции.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за шведскую команду «Тимро», за которую провел 12 матчей.

– Швеция – одна из самых дорогих стран Европы. Не ощутили на это своем кошельке?

– Нет, там так вышло, что мне предоставили квартиру и машину. Питаешься сам, но затем заблокировали банковские карты и я не мог платить сам за себя.

Но в команде мне дали свою карту, сказали, чтобы я тратил и использовал ее, как мне это нужно. Я не шиковал, просто тратил на всё необходимое: бензин и еда.

– Успели ли куда-то сходить в Швеции?

– Нет, никуда. У Швеции протяженность с севера на юг 2000 километров. А моя команда только вышла из второго дивизиона в первый – денег летать на самолётах было не так много. Мы ездили на комфортабельном автобусе; иногда поездки занимали по семь-восемь часов.

Также мы жили в городке Сундсвалль, были когда один-два дня без матчей. Куда-то все равно успевал съездить, но только в местных окрестностях.

Однако Швеция – это другая страна и другой менталитет. Ты на это все смотришь, сам все видишь, это не просмотр новостей, где ты не знаешь, правду тебе рассказали или нет.

– В Сундсвалле холоднее, чем в Нижнем Новгороде?

– Наверное, сравнивать города тяжело из-за уровня экологии в двух странах. Степень загрязнения Швеции гораздо ниже, чем России.

Соответственно, у них другой климат. Например, в минус 25 градусов можно надеть кофту и легкую куртку. И тебе не будет холодно. В России же ситуация другая.

У нас только начинают бороться с экологическими проблемами, но уровень между двумя странами остается разным. Швеция переработала весь мусор в своей стране, притом на этом они заработали много денег.

Даже в раздевалках у них стоят отдельные контейнеры для железобетона, для пластика и другого. Мы в России к этому постепенно приходим. Думаю, в скором будущем это тоже будет.

– Есть стереотип, что шведы необщительные люди, предпочитающие сидеть дома. Так ли это?

– Это не так. В Швеции нет никакой доставки еды. Они развозят только пиццу.

Люди по вечерам выходят поесть в ресторан или в кафе, иногда готовят дома и зовут к себе гостей. У них постоянно происходит общение, они вспоминают старые-добрые времена.

Мы в доставке шагнули вперед – это же удобно. Но в то же время мы ушли от общения, – сказал защитник, выступающий за .