Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА

Европейские сборные отказались от использования повязки One Love на чемпионате мира.

Ранее ряд сборных планировал использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе. Позже стало известно, что ФИФА не одобрила эту акцию, а капитаны команд, надевшие эту повязку, могут начать матч с желтой карточкой.

«Мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения.

Наши игроки разочарованы и окажут поддержку другими способами», – говорится в совместном заявлении сборных , Уэльса, , , и .

Ранее стало известно, что от акции с повязкой One Love отказалась сборная Нидерландов. Таким образом, все организаторы инициативы отказались от ее осуществления.