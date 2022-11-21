Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Дании по футболу сборная Уэльса по футболу Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Европейские сборные отказались от использования повязки One Love на чемпионате мира.

Ранее ряд сборных планировал использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе. Позже стало известно, что ФИФА не одобрила эту акцию, а капитаны команд, надевшие эту повязку, могут начать матч с желтой карточкой. 

«Мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения.

Наши игроки разочарованы и окажут поддержку другими способами», – говорится в совместном заявлении сборных Англии, Уэльса, Германии, Бельгии, Швейцарии и Дании

Ранее стало известно, что от акции с повязкой One Love отказалась сборная Нидерландов. Таким образом, все организаторы инициативы отказались от ее осуществления. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные