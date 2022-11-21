Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА
Европейские сборные отказались от использования повязки One Love на чемпионате мира.
Ранее ряд сборных планировал использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе. Позже стало известно, что ФИФА не одобрила эту акцию, а капитаны команд, надевшие эту повязку, могут начать матч с желтой карточкой.
«Мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения.
Наши игроки разочарованы и окажут поддержку другими способами», – говорится в совместном заявлении сборных Англии, Уэльса, Германии, Бельгии, Швейцарии и Дании.
Ранее стало известно, что от акции с повязкой One Love отказалась сборная Нидерландов. Таким образом, все организаторы инициативы отказались от ее осуществления.
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